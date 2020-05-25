Corona virüsü insanları eve kapattı, hava kirliliği yüzde 20 azaldı

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Dernek (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, corona virüsünün insan hayatındaki olumlu ve olumsuz yönlerini açıkladı. Yurtman, corona virüsü salgını sonrası hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile petrol, doğalgaz, elektrik tüketimi ve karbon salınım miktarının azalarak hava kirliliğinin yüzde 20 azaldığını söyledi.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, tüm dünyayı etkileyen corona virüsünün dünyadaki olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirdi. Virüs salgını sonrası hava kirliliğinde azalma olduğunu ifade eden Yurtman şöyle konuştu:

* Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle restoran, hamam, kafe, lokanta, kuaför, havuz ve otel ve bunun gibi işletmeler ile sanayi üretiminin bir kısmı kapatılmış ve burada çalışanlar ile vatandaşlarımız evde kalmaya başlamışlardır. Türkiye'deki alışveriş, eğlence sektörlerinde yüzde 75, market ve eczane sektörlerinde yüzde 39, park ve bahçeler yüzde 58, toplu taşıma yüzde 71, iş yerleri yüzde 45 azalmıştır. Hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile petrol, doğalgaz, elektrik tüketimi ve karbon salınım miktarı azalarak hava kirliliğini yüzde 20 civarında aşağıya çekmiştir.

* Paris Anlaşmasına göre 2020-2030 döneminde 1,5 derece için yıllık yüzde 7,6 ve 2 derece için yıllık yüzde 2,7 azaltılması istenilmekte idi. Bu hedef 2020 yılında tutturuldu diyebiliriz. Deniz ulaşımının azalması ise İstanbul boğazının daha mavi ve temiz kalması sonucunda yunusların danslarına şahit olmamıza vesile olmuştur. Bütün bunlara sokağa çıkma kısıtlamaları da etkenince doğamız rahat bir nefes alabilmiştir.

KÖMÜR İŞLETMELERİ İFLAS EDECEK

Salgının en fazla petrolü vurduğunu ve tüketimin azalmasından kaynaklı petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Yurtman şunları söyledi:

“Doğalgaz ve elektrik tüketiminde de azalmalar yaşanmış olup benzer azalışın kömür sektöründe de yaşanacağı aşikardır. Yakın bir gelecekte kömür işletmelerinin iflas edeceğini tahmin etmek için kaşif olmaya gerek yoktur. Bunun yanında yenilenebilir enerji sektörünün yükselişini sürdüreceği kaçınılmazdır. Türkiye'de 75 milyon kişi kirli hava solumasına karşın, hava kirliliğinden Türkiye'de her 10 bin kişide 4,66 kişi, Almanya'da 2,76 kişi, Belçika'da 1,57 kişi ve Finlandiya'da 0,7 kişi ölmekteydi. Corona virüsünden sonrası ise merak konusudur.

TURİZM SEKTÖRÜ ÇÖKÜŞ YAŞAMAKTA

Yurtman, turizm sektörü hakkında şu ifadelere yer verdi:

* Turizm sektörü 34,5 milyar dolar gelir ve 52 milyon turist ile dünyanın 7'ncisi iken çok büyük bir çöküş yaşamaktadır. Bu sektörün canlanması çok yakın bir zamanda toparlanamayacağı açıktır. İnsanların sağlık ve hijyen endişesi ile büyük oteller yerine butik otelleri, toplu taşımayı terk ederek özel araçlara yönelmelerinin önüne geçilmelidir.

* Evde kalma ve sosyal izolasyon insanları kendi kendilerine yetecek bir yaşam sürmeyi, kendi ekmeğini kendisi yapmayı, kendini tıraş etmeyi, saçını kesmeği, boyamayı, tutumlu olmayı, evdeki eşyaları tamir etmeyi başarmış ve kendine olan özgüveni yükselmiştir. Bunun yanında psikolojisi olumsuz yönde etkilenenlerde olmuştur.

KRİZİ LEHİMİZE ÇEVİRMELİYİZ

Corona virüsü nedeniyle yaşanan krizin fırsata çevirmek gerektiğini vurgulayan Yurtman, “1973 yılında yaşanan petrol krizi sonrası enerji tasarruflu araçlar geliştirilmiş olup, bu krizde enerji sistemleri, hükümet politikaları ve insan davranışları değişebilecek ve yeni bir dünya düzeni kurulabilecektir. Bu krizi akılcı, bilimsel, tarımı, çiftçilerimizi destekleyerek ve kömürlü termik santraller yerine yenilenebilir enerjileri tercih ederek fırsata çevirmeliyiz” dedi.