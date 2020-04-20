Corona virüsü, Milli Parktaki domuzlara yaradı: “Doğal besleniyorlar”

Ziyaretçilerin yiyecek artıkları, yanlarında götürdükleri sebze ve meyvelerle besledikleri Milli Parktaki yabani domuzlar, Milli Park corona virüsü önlemleri çerçevesinde insan hareketliliğine kapanınca, doğal yaşamlarına döndü. Uzmanlar, bunun bir fırsat olduğunu, normale dönüldüğünde de domuzların beslenmemesi gerektiğini söyledi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkındaki domuzlar, corona virüsü salgını nedeniyle doğal yaşamlarına dönmek zorunda kaldı. Özellikle yaz aylarında sayıları günde 15 bini aşan ziyaretçilerin yiyecek atıklarıyla besledikleri yaban domuzları, parkın corona virüsü salgını nedeniyle ziyarete kapatılması üzerine artık doğal besin kaynaklarına yöneldi. Doğa dostları ve uzmanlar, yaşanan sürecin binlerce domuzun doğal beslenme düzenine kavuşması için bir şans olduğunu söyledi.

“HİÇ BİR YABAN HAYVANI BESLENMEMELİ”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, çok zor iklim şartları, hastalık yada kuraklık gibi başka seçenek olmadığı zamanlar dışında yabani hayvanların insan eliyle beslenmelerinin uygun olmadığını söyledi. Onmuş, “Nesli tehlike altındaysa çok kötü bir konuma gelmişse, hastaysa beslenmesine yardım edilebilir. Aksi taktirde hiç bir yaban hayvanın beslenmesi doğru değil. İnsanlar beslediğinde, yaban hayvanı kendi başına besin bulamayacak hale gelir, tembelleşir. İnsanlar tarafından beslendiğinde güçlü bir birey olmaz ve yaban yaşamda tutunamaz. Bu durumda hayvana yarar yerine zarar verilmiş olur”dedi.

“HAYVAN SALDIRGANLAŞABİLİR”

İnsanların duygusal davrandığını, hayvana fayda sağladığını düşündüğünü söyleyen Doç.Dr.Onmuş, “Yaban hayvanları insana alıştıklarından bir süre sonra yiyecek çalma, saldırma eğilimine giriyorlar. Hindistan’daki maymunlar buna örnektir. Bir süre sonra insanların masalarındaki yiyecekleri almaya çalışan domuzları görürseniz şaşırmayın. Domuz yabanidir. Doğasında vardır, tehlikelidir. İnsanların iç içe olmamalı. Güçlüdür” diyerek, kolaylıkla bir çocuğun ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

“BESLENME DOĞANIN DENGESİNİ BOZUYOR”

Domuz gibi hayvanların denge altında tutulması gerektiğini söyleyen bilim insanı onmuş, “Kurt, Çakal, Sırtlan, Pars gibi hayvanlar domuzların Predatörü olan hayvanların sayısı azaldı veya bitme aşamasına geldi.Domuzlar ise arttı. İnsanlar onlara yiyecek vererek daha da artmalarına neden oluyor.Doğanın dengesini bozuyor. Domuzlar da insanlar gibi en favori yiyecekleri yerler. Sayıları arttığında Milli Parktaki endemik bitki türlerini yiyerek zarar verebilirler” şeklinde konuştu.

“CORONA VİRÜSÜ SALGINI BİR FIRSAT DOĞURDU”

Yetkililerin, Milli Parkın tekrar insan ziyaretine açılacağı süreç için şimdiden hazırlık yapmaları gerektiğini söyleyen Onmuş, “Şimdi doğal hallerine döndüler. Bu süreç,doğal yaşama adapte olmaları için bir fırsattır. Salgın bitip Milli Park açıldığında, park yetkilileri bu süreci iyi değerlendirmeli. Milli Park girişinde vatandaşlara uyarılar yapılmalı, herkes domuzlara yiyecek verilmemesi konusunda bilgilendirilmelidir” diyerek Milli Park yetkililerinin yiyecek atıklarını, domuzların ulaşamayacağı yerlere kapatması için hazırlık yapmasını önerdi.

DOĞAL BESLENME ŞEKLİNE DÖNDÜLER

Milli Parkın insanların ziyaretine kapanmasıyla birlikte domuzların doğal beslenme alanlarına yöneldiğini söyleyen, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü’de “Şu anda insan girişi olmadığından domuzlar kendi doğal beslenme şekline döndüler. Doğal olarak da böyle olması lazım. Park tekrar açıldığında, yaban domuzlarının doğal beslenme şeklini değiştirmemesi için, ziyaretçilerin bu konuya duyarlılık göstermesi, hem yaban domuzları için hem de kendi sağlıkları için iyi olacaktır” şeklinde konuştu.