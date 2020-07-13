Corona virüsü nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar Malabadi Köprüsüne akın etti

Yaklaşık 9 asır önce, Artuklu Beyliği tarafından yapılan Malabadi Köprüsü Diyarbakır’ın Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 7 metre en ve 150 metre uzunluğuna sahip Malabadi Köprüsü’nün yüksekliği, 19 metreyi buluyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Malabadi Köprüsü, kemerinin genişliği bakımından dünyanın eşsiz eserleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisindeki yıpranmaları nedeni ile Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında restoresi yapılan Malabadi Köprüsü’nde, bölgeden geçen kervanların konaklayabileceği bölümler de bulunuyor. Odalar yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olurken, 5 gözlü köprü üç bölümden oluşup iki eğimle yola bağlanıyor.

Tarihi köprü, corona virüsü nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların da uğrak mekanı haline geldi. Bölgeye gelen vatandaşlar burada piknik yapıp Malabadi Çayının serin sularında yüzmenin tadını çıkarıyor. Piknikçilerden bazıları da yaklaşık 20 metrelik yükseklikten atlayarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.