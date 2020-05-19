Corona virüsü sonrası güzellik merkezleri….

Özüyaman, dünyayı etkisi altına alan pandeminin başlangıcından itibaren insan sağlığı hususunda işletme olarak oldukça hassas bir yaklaşımda bulunduklarını belirterek “Devletimizin aldığı önlemler hepimiz için en doğrusuydu.” dedi.

İş kadını ve güzellik uzmanı Burcu Özüyaman, corona virüsü normalleşme planları çerçevesinde yeniden hizmete giren güzellik merkezleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özüyaman herkesin merak ettiği; ‘Normalleşme sonrası ne gibi önlemler alındı?’ sorusuna ise; “Biz zaten işletme olarak pandemi öncesi de hijyene oldukça fazlasıyla önem veriyorduk. Normalleşme sürecinde hem personelimiz hem de müşterilerimiz için maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirdik. Güzellik salonumuz özel nano gümüş iyon teknolojisiyle düzenli olarak gün içinde dezenfekte ediliyor. Randevu vererek hizmet ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyarak içeride belirli sayıda çalışan ve müşterimiz oluyor. Sırası gelmeyen müşterilerimizi sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde bahçemizde, açık havada ağırlıyoruz.” dedi.