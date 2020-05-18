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Corona virüsü vakası görülmeyen Uzungöl’de turizm hazırlığı
Corona virüsü vakası görülmeyen Uzungöl’de turizm hazırlığı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de oteller, corona virüsü salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. işletmeciler bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'e tatilcileri bekliyor.
Yaşam 18 Mayıs 2020 - 13:11

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını devam ederken, Karadeniz’de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Trabzon’da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl’de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar  tamamlandı.

VAKA GÖRÜLMEDİ

Son yılların en sakin turizm sezonuna girmeye hazırlanan Uzungöl’de bayram sonrası hareketlilik bekleniyor. Tesis sahipleri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl’de tatilcileri bekliyor. Turizm işletmecileri, corona virüsü tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. (DHA)

FOTO:DHA

Son güncelleme: 13:12 - 18.05.2020
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