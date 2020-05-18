Corona virüsü vakası görülmeyen Uzungöl’de turizm hazırlığı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını devam ederken, Karadeniz’de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Trabzon’da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl’de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar tamamlandı.

VAKA GÖRÜLMEDİ



Son yılların en sakin turizm sezonuna girmeye hazırlanan Uzungöl’de bayram sonrası hareketlilik bekleniyor. Tesis sahipleri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl’de tatilcileri bekliyor. Turizm işletmecileri, corona virüsü tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. (DHA)