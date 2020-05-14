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Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu
Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu
Bursa'da her ikisi de 82 yaşında olan çift, corona viüsü yenip, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Yaşam 14 Mayıs 2020 - 12:19

Kestel Devlet Hastanesi’ne corona virüsü şüphesiyle gelen çiftin yapılan testleri, pozitif çıkınca tedaviye alındı. İsimleri açıklanmayan çift, 14 gün sonra virüsü yenip, sağlıklarına kavuştu.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE TABURCU OLDULAR

Son yapılan testleri negatif çıkan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu. Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduklarını belirtti. Her ikisinin de kalp hastalığı olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Uzm. Dr. Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.(DHA)

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