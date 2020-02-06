Corona virüsünden değil aşı reddinden korkun

Çin'de 563 kişinin ölümüne neden olan ve tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü konusunda açıklama yapan Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, corona virüsünden değil aşı reddinden korkulması gerektiğini söyledi. Dr. Duran, “Ülkemizde 30 binlerin üzerinde kızamık vakası var. Şu anda ülkemizde corona virüsü ile ilgili bir ölüm yok. Ama aşı reddi nedeniyle ölen vatandaşlarımız var” dedi.

Corona virüsünden ölenlerinden sayısı Çin’de 563’e ulaşırken hastanede corona virüs teşhisi konulanların sayısı 28.018’e ulaştı. Henüz ülkemizde görülmese de küresel salgın tehlikesi vatandaşlar arasında korkunun büyümesine neden oldu.

Türkiye’de virüsle ilgili paniğin artması nedeniyle Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu açıklama yaptı. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, coronadan korkulması gerektiğini ancak dehşet derecesinde panik yaratacak bir hastalık olmadığını ifade etti.

Bir süre sonra corona için aşı geliştirilmesini beklediklerini anlatan Dr. Duran ancak son yıllarda yükselen aşı karşıtlığı sonucu artan “aşı reddi” konusuna dikkat çekti.

HASTALAR HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR

Manisa Tabip Odası Başkanı Duran şöyle konuştu:

* Corona virüsünden korunma önlemleri çok basit. Bu virüs bizim ülkemizde yok. Dışarıdan gelen bir virüs. Dışarıdan gelirken de korunma önlemlerinin alınması gerektiğini biliyoruz. Ama maalesef ülkemizdeki özellikle sosyal medya üzerindeki kirli bilgiler hem sağlık kurumlarını hem de bazı hastaları da hedef haline getirmektedir.

* Bununla ilgili sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. Mesela çekik gözlü birinin hastaneye başvurusu sonrasında oradaki hastaların çekik gözlü hastaya daha farklı bir muamele yaptığını ve ayrıca oradaki hekimlerin o çekik gözlü hastaya karşı abartılı önlemler aldığını görüyoruz. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor.

* Virüsün yaratacağı etki kötü olabilir, ancak virüsün yaratacağı endişe ve kaygı daha kötü. Abartılı bir korunma yöntemine girmek rahatsızlığa sebep olabiliyor. Bu nedenle hastalığın ne olduğunun bilinmesi, yetkili sağlık kuruluşlarının da belirli aralıklarda bilgi vermesi toplumu rahatlatacaktır. Gereksiz bir paniğin olmaması çok önemli.

AŞI REDLERİ HASTALIKLARI HORTLATACAK

Corona virüsü taşıyan bir kişinin bu hastalığı ortalama 2 ya da 3 kişiye bulaştırabileceğini kaydeden Dr. Duran sözlerine şöyle devam etti:

* Ama çok yakınımızda, her gün olan kızamıkta bulaşma oranı çok daha yüksek. Bizim kızamık veya aşıyla korunabilir hastalıklarla ilgili aşı redlerini konuşmamız gerekir. Corona virüsü şimdilik bizim için bir sorun olabilir. Ama bizi ileride bekleyen şey aşılama oranlarının, aşı redleri dolayısıyla düşecek olmasıdır. Bunu düşünmemiz gerekir. Corona virüsünün aşısı elbette ki bulunacaktır.

* Toplumdaki aşı karşıtlarının ne diyeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda sosyal medya da ve televizyonlarda aşı karşıtlığıyla ilgili bir şey konuşulmuyor. Biz çözdüğümüz hastalıkları aşı redleri nedeniyle yeniden hortlatacağız. Şu anda ülkemizde 30 binlerin üzerinde kızamık vakası var. Ülkemizde corona virüsü ile ilgili bir ölüm yok. Ama aşı reddi nedeniyle ölen vatandaşlarımız var.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.