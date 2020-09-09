Corona virüsünden dolayı Kaş’ta ev kiraları uçtu

Kaş’ta corona virüsü nedeniyle ev kiraları neredeyse ikiye katlandı. Tatil tercihinin villa ve apartlara kayması nedeniyle ilçedeki yaklaşık 200- 300 konut, sahipleri tarafından aparta çevrildi. Böyle olunca Kaş’ta kiralık konut sıkıntısı başladı. Az sayıda kalan konutların kirası da ikiye katlandı.

Kaş’ta emlakçılık yapan Osman Çetin isimli bir vatandaş, “Kaş merkezde 1+1 konut, eşyasız 1750-2000 lira arasında, eşyalı olarak en az 2 bin 250 liradan kiraya veriliyor. 2+1 konut manzarasız 2 bin 500 liraya, deniz manzaralı 2 bin 750- 3 bin lira arasında kiraya veriliyor. 3+1 kiralık bir konut manzarasız 2 bin 750- 3 bin lira arasında, deniz görüyorsa 3 bin 500 liradan kiraya veriliyor. Kaş’ın üstündeki Çerçiler Mahallesi’nde 1+1 konutun kirası 1500- 1600 lira arasında. 2+1 konutun kirası 1800 liradan, 3+1 konutun kirası ise 2 bin liradan başlıyor” dedi.

‘BİRÇOK MEMUR ATAMASINI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR’

Kaş’a yakın Gökseki bölgesinde oturulabilecek 2+1 bir evin kirasının 1800- 2 bin 500 lira civarında, Ağullu ve Çukurbağ mahallelerinde ise 1000-1500 lira arasında olduğunu aktaran Osman Çetin, “Bu nedenle Kaş’a gelen memurlar hele tek maaşlı ise Kaş merkezde ve yakın olan Çerçiler ve Gökseki’de oturması neredeyse olanaksız.

Birçok memur arkadaş Kaş’a 50 kilometre uzaklıktaki Demre ilçesinde, Kaş’a bağlı Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinde oturuyor. Buradan her gün gidiş geliş yapıyor. Birçok memur da atamasını durdurmaya çalışıyor.

Başka bir noktada Kaş’ta yeni yapılan inşaatların hepsi 1+1 apart şeklinde yapılıyor. Yeni inşaatların hepsi de turizme yönelik yapılıyor” diye konuştu.(DHA)