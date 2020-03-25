Corona virüsünden kaçıp ağaç eve sığındılar

Manisa’da iki arkadaş, corona virüsünden korunmak için Spil Dağı’nda yerden 7 metre yükseklikte yaptıkları ağaç evde yaşamaya başladı. Yapımı 2-3 hafta gibi kısa süren ağaç eve vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor.

Manisa'da bir belediyede elektrik teknisyeni olarak çalışan 26 yaşındaki Alihan Sayılır ve fabrika işçisi 30 yaşındaki Semih Yiğit, corona virüsünden korunmanın ilginç bir yolunu buldu. İki arkadaş Spil Dağı'nda ailelerine ait olan arazide iki ağacın arasına yerden 7 metre yükseklikte bir ağaç ev inşa etti. Şehirden kaçıp ağaç eve sığınan iki arkadaş corona virüsü tehlikesi geçene kadar ağaç evde kalmakta kararlı olduklarını anlattı.

“CORONA VİRÜS KORKUTUYOR”

Corona virüsü nedeniyle işe gitmediğini belirten Alihan Sayılır, doğaya aşık olduğunu ve corona virüsünün ortaya çıktığında da ilk olarak ormana gitmeyi aklından geçirdiğini söyledi.

Uzun süre ağaç evde kalmayı planladığını anlatan Sayılır, “Yaşlıları daha çok etkiliyor deseler de biz yine de korkuyoruz. Evden çıktığım gibi direk ağaç eve gelmeye özen gösteriyorum. Buraya geldiğimde de pek aşağı inmek istemiyorum. Sokağa çıkma yasağı falan olursa uzun süre burada kalmayı düşünüyorum” dedi.

“EVİ YAPMAMIZ 2-3 HAFTAMIZI ALDI”

Evi 2-3 hafta gibi kısa sürede inşa ettiklerini söyleyen Sayılır, “Biran evvel doğaya çıkalım, doğayla iç içe olalım, şehirden uzaklaşalım diye hızlı bir projeyle yapmaya karar verdik. Günümüzün çoğunu burada geçirmeye çalışacağız. Hafta içleri de dahil, hafta sonları da zaten hep buradayız. Bu corona virüsünden dolayı herkes doğaya çıkmaya başladı. Ağaç evin yüksekliği yaklaşık yerden 7 metre. Yapmamız 2-3 hafta gibi bir zaman aldı. Sadece iç dizaynı kaldı, iç dizaynı da bitince tamamen hazır olacak” diye konuştu.

“CORONA VİRÜSTEN KAÇMAK AMAÇLI YAPTIK”

30 yaşındaki fabrika işçisi Semih Yiğit de, corona virüsü tehlikesi geçene kadar ağaç evde kalmayı düşündüklerini belirterek, tahta eve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 5 metrekareden oluşan ağaç evin içinde 3-4 kişinin kalabileceğini anlatan Yiğit, şunları söyledi: “Son zamanlarda bağ evlerine, dağ evlerine, çiftliklere kaçış baya oldu. Biz de süreci hızlandırdık. Burayı corona virüsünden kaçmak amaçlı yaptık. Zaten buraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Virüs temizlenene kadar burada ikamet edeceğiz. Görenlerin çok ilgisini çekti. Gelmek isteyen de çok. Buradan insanlara evde kalmalarını söylemek istiyorum. Kesinlikle dışarıya çıkmamalarını belirtmek isterim. İnsanlarla çok temas halinde bulunmasınlar. Gerekmedikçe evden de çıkmasınlar. Bol bol elimizi yıkamamız lazım. Yani dezenfekteye çok dikkat etmemiz lazım. Sağlığımıza, yediğimiz içtiğimiz her şeye çok dikkat etmemiz lazım”