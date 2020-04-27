Tüm dünya corona virüsü ile mücadele ederken herkesin bireysel olarak alması gereken bazı tedbirler bulunuyor. Peki, corona virüsüne karşı dışarıdan geldiğimizde nasıl temizlenmeliyiz? Dışarıda corona virüsüne karşı hangi tedbirler alınabilir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, sağlık çalışanlarının verdiği mücadelelere rağmen hala birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden oluyor. Alınan bazı tedbirlerle covid-19 virüsünün yok edilmesi planlanarak önümüzdeki aylarda gündelik yaşamımıza geri dönüleceği planlanıyor. Bunun için temizliğin çok önemli olduğunu belirten uzmanlar özellikle dışarıdan eve gelindiğinde bazı önlemlerin alınması gerektiğinin altını çiziyor. İşte iş hayatına devam eden ya da marketten dönen kişilerin eve döndüğünde dikkat etmesi gereken hijyen kuralları…

EVE GİRDİĞİNİZDE YAPMANIZ GEREKENLER

Dışarıya her ne şartla çıkarsanız çıkın eve döndüğünüzde sizi bekleyen temizlik kuralları olduğunu unutmayın. Kendi sağlığınız ve evdekilerin sağlığını riske atmamak için hijyeninize özen göstermeniz şart.

1.Dışarıdan eve döndüğünüzde ellerinizi sabun ve su ile yıkamanız gerekiyor. Hatta duş alarak tam bir temizlik sağlayabilir ve böylelikle evdekilerin sağlığını da koruyabilirsiniz.

2.Market alışverişinizden döndüğünüzde aldığınız ürünleri su ve sabunla yıkayarak dolaba yerleştirmeniz yeterli. Öncesinde ve sonrasında ellerinizi tekrar yıkamalısınız.

3.Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri 60 derecede yıkayın. Yıkanması mümkün olmayan kıyafetlerinizi askı ile dışarıda havalandırmanız yeterlidir.

4.Ayakkabılarınızı deterjanlı nemli bir bezle sildikten sonra evinize alın. Bu işlemden önce mutlaka eldiven kullanmaya özen gösterin.

5.Cep telefonlarınızı günde iki kere kolonyalı mendille silerek dezenfekte edin.

Her işlemden sonra ellerinizi mutlaka yıkamaya özen gösterin. Dışarıya çıktığınızda bazı yerlere dokunmak zorunda kalırsanız ellerinizi yüzünüze, gözünüze veya ağzınıza sürmeyin. Virüsü göz ya da ağız yoluyla kolay bir şekilde bulaştırabilirsiniz ancak giysilerinize bulaşan virüs sizi hasta etmek için yeterli olmayabilir.

CORONA VİRÜSÜNE KARŞI DIŞARIDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

1.Maske ve eldiven takmadan dışarı asla çıkmayın.

2.Mecbur kalınmadığı sürece toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen gösterin.

3.Kalabalık ortamlarda bulunmayın ve sosyal mesafeyi koruyun.

4.Hapşırırken ya da öksürürken diğer insanlara bulaştırma ihtimaline karşı hijyen kurallarına mutlaka uyun.

5.Öksürürken tek kullanımlık peçete veya ıslak mendil kullanın.

6.Acil olamayan durumlarda dışarı çıkmayın. Hastane randevularınızı bir süre iptal edin yalnızca acil durumlarda yardım almaya çalışın.