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Corona virüsüne karşı gıdada hijyeni nasıl sağlarız?
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünde dikkat ettiğimiz en büyük kural kişisel hijyen. Kişisel hijyene önem verirken gıdada dikkat etmemiz gereken kurallar ne? Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, gıdada dikkat edilmesi gereken kuralları Sözcü izleyicilerine anlattı.
Fatma VURGUN
Yaşam 28 Nisan 2020 - 11:05

Şu ana kadar gıda üzerinden bir bulaş olmadığını hatırlatan Akdağ, “Gıdanın üzerinde, ambalajında bir bulaşı kalmışsa buna dokunmamız ve ardından yüzümüze dokunmamız durumunda bir risk altında olabiliriz. Ambalajlı gıda içeriği dolayısıyla ilgili kalite yönetim sistemlerine uygun üretildiği için içerisinde bir risk barındırmayan gıdadır. Bir ürünü aldık, poşetlerin içerisinde eve getirdik. Poşetleri mümkünse dezenfekte edebileceğimiz bir yere koymalıyız. Ürünleri çıkardıktan sonra poşetleri hemen atmamız gerekiyor. Ve ardından içerisine sıvı geçirmeyen ambalajda olanları sabunlu su ile dezenfekte edersek gayet iyi olur. Açık havada bir kaç saat balkonlarda da bekletebiliriz. Açıkta satılan meyve ve sebzeleri de akan suda iyice yıkamamız gerekiyor.” diye konuştu.

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