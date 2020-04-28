Corona virüsüne karşı gıdada hijyeni nasıl sağlarız?

Şu ana kadar gıda üzerinden bir bulaş olmadığını hatırlatan Akdağ, “Gıdanın üzerinde, ambalajında bir bulaşı kalmışsa buna dokunmamız ve ardından yüzümüze dokunmamız durumunda bir risk altında olabiliriz. Ambalajlı gıda içeriği dolayısıyla ilgili kalite yönetim sistemlerine uygun üretildiği için içerisinde bir risk barındırmayan gıdadır. Bir ürünü aldık, poşetlerin içerisinde eve getirdik. Poşetleri mümkünse dezenfekte edebileceğimiz bir yere koymalıyız. Ürünleri çıkardıktan sonra poşetleri hemen atmamız gerekiyor. Ve ardından içerisine sıvı geçirmeyen ambalajda olanları sabunlu su ile dezenfekte edersek gayet iyi olur. Açık havada bir kaç saat balkonlarda da bekletebiliriz. Açıkta satılan meyve ve sebzeleri de akan suda iyice yıkamamız gerekiyor.” diye konuştu.