Corona virüsüne karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı
Sivas Belediyesi, Corona virüsünün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.
Hayvanseverlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı, Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.
Barınak, Corona virüsü tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak. İHA