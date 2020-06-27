Corona virüsüne karşı kuantum

Salgon döneminde artan olumsuz düşünceleri tersine çevirmek mümkün. Düşüncelerimizle inançlarımızla ve bakış açılarımızla, şimdiki olasılıklarımızı nasıl etkilediğimizi gösteren ve bunları temizleme ve dönüştürme imkanı sunan bir bilinçaltı dönüştürme tekniğine kuantum diyoruz.

En çok çalıştığımız alanlar, kişinin değersizlik, yetersizlik, suçluluk gibi kendinde hissettiği negatif duygular, tüm ilişki sorunları (eş-sevgili-anne-baba-çocuk) parasal sorunlar, hastalıklar, fobiler ve kilo sorunları.

İNSANLAR KUANTUMA NASIL BAŞLAYABİLİR?

Anıl Şehirlioğlu, insanların kuantuma nasıl başlayabileceğini şu sözlerle ifade ediyor, “Hayatlarında tekrar eden kısır döngülerin farkına vardıklarına, özellikle ilişki sorunları, ilişki içinde mutsuzluk, ilişki kuramama ya da devamını getirememe gibi döngüler yaşadıklarında, ne kadar çabalarsa çabalasınlar hakettikleri yerlere gelemediklerini düşündüklerinde, yaşadıkları sağlık sorunlarında kısacası hayatlarında yolunda gitmeyen birçok şeyin olduğunu anladıklarında ve genelde de birçok yola başvurup sonuç alamadıklarında bu yönteme başvuran kişi sayısı çok. Ancak kasım ayından beri yeni çıkan kitabım İçindeki Mucize'yi okuyup oradaki vakalarla kendilerinin fark eden ve çalışma almak için başvuran danışmanlarımın sayısı oldukça fazla.

Tüm dünyayı etkileyen bir salgın hastalık süreci yaşandı devam ediyor. İnsanlar ölüm ve hastalık korkusu yaşadı kiminin panik atağı tetikledi… Size nasıl başvurular geldi bu süreçte?

Korkular ve panik atak bizim zaten uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız ve bir çok kişide sıkça görülen durumlar. Tabii ki bu dönemde hastalık ve ölüm korkusuyla birlikte aslında çoğu kişide fırsatı varken yapmayıp erteledikleri isteklerini bir daha hiç yapamayacağı korkusu da oluştu. Her şerde bir hayır olduğu gibi bu dönemin hayrının da kişilerin kendileriyle yüzleşmesi olduğunu düşünüyorum. Zaten panik atağın altındaki sebepler de kendini güvende hissetmeme, yaşanılan ani kayıplar, vefatlar, içimize attığımız duyguların bizi boğarcasına çoğalması olduğu için bu dönem özellikle bunu yaşayan danışanlarımıza hem panik atak için hem tüm korkuları için çalıştık. Bunları bilinçaltından temizledik.

Pandeminin getirdiği korkumuzu kuantumla yenmemiz mümkün mü nasıl yapıyorsunuz?



Evet tabii ki de mümkün. Zaten bu dönemde bu konuda bir çok danışanımıza çalışma yapıp bu süreci kendilerini güvende hissederek geçirmelerini sağlıyoruz. Çünkü korku duygusu ‘Kuantum Alan'da en çok çalıştığımız yer olan bilinçaltı ve ilkel beyinde kayıtlıdır. Bu korkuları ve onların yarattığı etkiyi Kuantum Düşünce Tekniği uygulamalarıyla kolaylıkla dönüştürebiliyoruz.

Kuantum bir düşünce tekniği. Peki olumsuz düşüncelerimizi nasıl olumluya dönüştürüyor?



Olumsuz düşüncelere sebep olan anne karnı ve 0-18 yaş arası yaşadığımız deneyimlerden edindiğimiz negatif duygularımız, blokajlarımız, travmalarımız ve anne-babadan kayıt aldığımız negatif inanışlar, rol modellikleridir. Bir kişiye sadece olumlu düşün diyerek bunun olmasını sağlayamazsınız. Çünkü mutlaka o düşüncenin altında negatif bir deneyim vardır. Bilinçaltında bizler bu etkileri yaratan durumları tespit edebildiğimiz için etkisini temizlediğimizde sonuç otomatikman değişir. Buna bağlı olan düşünce de olumluya dönüşür.

İlk kitabınız “İçindeki Mucize” bir kuantuma giriş kitabı mı?

Kuantuma girişle başlıyor. Kitapta düşüncelerimizin ve duygularımızın bilinçaltı kayıtlarımızın hayatımızı nasıl etkilediği, hangi sorunlara yol açtığı ve bunları değiştirdiğimizde hayatımızın nasıl isteğimiz yönde değişebileceğimizi anlattım. Bizi en çok sabote eden en temel negatif bilinçaltı duygularımızı çok detaylı örneklerle açıkladım. Birçok soruya cevap veriyor. “İstiyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor” diyenlere yol gösterdim. Zayıflamak da dahil olmak üzere evliliğimizi daha mutlu hale getirmek, yeteneklerimizi kullanarak işimizi nasıl yükseltebiliriz? Hepsinin cevaplarını yazdım.