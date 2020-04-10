Corona virüsüne karşı mezar taşlı uyarı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mermercilik yapan Avni İğde (57), corona virüsü salgınına dikkat çekmek için, yaptığı mezar taşına 'virüs seni öldürmeden, evde kal' yazarak iş yerinin önüne koydu.

İlçede mermer işiyle uğraşana Avni İğde, corona virüsü salgınına karşı insanları uyarmak için ilginç bir yöntem seçti. İğde, İslahiye- Hassa karayolu üzerindeki iş yerinin önüne kendi yaptığı “Virüs seni öldürmeden evde kal” yazılı mezar taşı koydu.

DERS ÇIKARMALARI İÇİN YAZDI



Görenlerin ilgisini çeken mezar taşını uyarı amaçlı iş yerinin önünde sergilediğini ifade eden Avni İğde, “Mezar taşında bu yazıyı görenler şaşırıyorlar. Corona virüsü ile verilen mücadelede dikkatleri çekerek kişilerin ders çıkarmasını sağlamak amacıyla mezarın baş taşına böylesi bir yazı yazdık. (DHA)