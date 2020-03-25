Corona virüsüne karşı poşetli koruma!

Niğde'de 12 şubesi olan market sahibi Emre Özden, corona virüsüne karşı, personel ve müşterilerinin sağlığı için kasiyerlerinin etrafına naylon çektirerek önlem aldı.

Türkiye’de corona virüsü vakalarının görülmesi nedeniyle vatandaşlar, önlemler almaya devam ediyor. Corona virüsü ile mücadele kapsamında market sahibi, kasiyerlerinin etrafına naylon çektirdi. Öte yandan, salgının yayılmasını engellemek için evlere servis yapıyor.

“UYGULAMA FAYDALI OLDU”

Emre Özden, “Vatandaşlarımız evde kalsın diye onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sanal market uygulaması indirenler sipariş verebilirler. Oradan her türlü hizmeti 12 şubemizden veriyoruz. Müşterilerimiz çok iyi karşıladı. Şubelerimizde çalışan 30 personel sayısını 10’a düşürdük. Vardiyalı çalışıyorlar. Vatandaşlarımız evde kalsınlar, biz onlara hizmet ulaştırırız.” dedi.

Kasiyer Selda Özbay, uygulamanın faydalı olduğunu belirterek, bu şekilde hem kendi hem de müşterilerin sağlığını korumaya aldıklarını vurguladı. (İHA)