Corona virüsüne yakalanan Olga Kurylenko yaşadıklarını anlattı

Sosyal medya hesabından corona virüsü olduğunu açıklayan Bond Kızı Olga Kurylenko, neler yaşadığını anlattı. Kurylenko 'Ateşler içinde yanıyordum ama beni hastaneye almadılar' dedi...

Yaklaşık 12 yıl önce yayınlanan James Bond filminde Bond Kızı’nı canlandıran Olga Kurylenko, dün Instagram hesabından corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu bugün ise neler yaşadığını anlattı… James Bond-Quantum of Solace'ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga, “Teşekkürler” yazılı bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve yaşadığı deneyimi aktardı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.



“Nezaketinizin altında ezildim. Corona virüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum. Neden hastanede değilim? Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana” diyen 40 yaşındaki oyuncu “Ateşim 39 dereceye çıktıktan sonra ambulansla götürüldüğüm hastanede test yapıldı. Boğazımdan alınan sürüntü örneğiyle test yapıldı” dedi.



Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da “Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim” diye yanıt verdi. Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5’a çıktığını belirterek “Bugün düştü” diye yazdı.