Corona virüsünü atlatan Tom Hanks maske takmayanlara ateş püskürdü

Tom Hanks doğum gününde sosya medya hesaplarından bir video yayınladı. 64 yaşına giren Hanks, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymayan, virüse karşı önlem anlamayan insanlara saygı duymadığını belirtti. Ünlü oyuncu şöyle devam etti: “Araba kullanırken, hız sınırlarına uymanız gerekir, dönecekseniz sinyal vermeli ve yayalara çarpmaktan sakınmalısınızdır. Bu üç şeyi yapmıyorsanız, araba kullanmamalısınız. Eğer maske takamıyor, ellerinizi yıkayıp, sosyal mesafe kurallarına uyamıyorsanız, o zaman size saygı duymuyorum. Bahanelerinize karnım tok.”