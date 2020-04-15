Corona virüsünü yendi eşine gözyaşları içinde sarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 22 gün önce rahatsızlanan Gönül Atay ile 7 gün önce rahatsızlanan Ferda Sezgin'in (32), yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Özel hastanede tedaviye alınan Gönül Atay ve Ferda Sezgin, sağlıklarına kavuşarak bugün sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

EVİNDE KARANTİNA ALTINDA KALMASI SÖYLENDİ

Karşısında gördüğü eşi Hamit Atay'a gözyaşları arasında sarılan Gönül Atay, duygu dolu anlar yaşadı. Doktorlar ise Gönül Atay’a, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ve 14 gün evinde karantina altında kalmasını söyledi.

“BU SÜREÇTE ÇOK YARDIMCI OLDULAR”

Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gönül Atay, “Çok zor bir süreçti. Doktorlarımızın hemşirelerimizin çalışanlarımızın yardımı ile sağlığımıza kavuştuk. Herkes evde kalsın.” dedi.

Taburcu olmanın sevincini yaşayan Ferda Sezgin ise, “Doktorlarıma ve hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok yardımcı oldular.” diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sarıyya Mammadova ise hastalarının taburcu olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu, tüm hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. (DHA)