Coronadan hayatını kaybeden yakınları için online mevlit okuttular

Osmaniye'de corona virüsünden hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz’ın yakınları bulaşın önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında mevlit okutamadıkları için farklı bir çözüm yolu buldu. Aile bireyleriyle uzaktan bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.
Kur’an-ı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye’nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın kardeşi Osman Yılmaz, corona virüsü nedeniyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.
Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. (İHA)