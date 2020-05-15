Coronadan sonra düğünler nasıl olacak? Düğün salonu esnafı uygulamalı anlattı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Covid-19 sonrası hayatın normalleşmesiyle beraber düğünlerde alınacak önlemler ile ilgili örnek düğün organizasyonu gerçekleştirdi. Artık halaylar 'maskeli', takı merasimleri 'sosyal mesafeli', ikramlar ise 'temassız' olacak... Fiyatlarda değişiklik beklenmiyor.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle önlemlerin sıklaştığı bu dönemde, özellikle sosyal mesafe kuralının uygulanmasının en zor olduğu ortamlardan biri olan düğün salonları 19 Mart tarihinden beri kapalı. Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesi ve normalleşme sürecinin resmen duyurulmasıyla beraber düğün salonu esnafı da hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) hayatın normalleşmesiyle beraber düğünlerde alınacak önlemleri uygulamalı olarak anlattı.

FİYATLARDA DEĞİŞİM OLMAYACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Covid-19 sonrası hayatın normalleşmesi ile beraber düğünlerde alınacak önlemlerle ilgili örnek düğün organizasyonu gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edileceğini vurgulayan İSTDO Genel Sekreteri Ahmet Batmaz alınan önlemleri SÖZCÜ’ye anlattı.

Batmaz, “Düğün, davet salonu ve kır düğün mekanlarının 2020 yılı fiyatlarında herhangi bir ücret artışı olmayacak. Belirlediğimiz 2020 yılı ücret tarifesi uygulanmaya devam edecektir” diye konuştu.

MİSAFİRLER SALONA TEK TEK ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatlarına uygun şekilde hareket edileceğini ifade eden Batmaz, misafirler salona gelmeden 2 saat önce salonların baştan aşağı dezenfekte edileceğini belirtti. Batmaz, “Misafirler tek tek sosyal mesafe korunarak girişte kolonya, dezenfekte sıkılarak içeri alınacak. Ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak, maske takmayanlar uyarılacak. Kanunen dışarı çıkmaması gerekenler gelin damat aileleri uyarılarak önlem alınması istenecek” sözlerini kaydetti.

YAKIN TEMASLI TAKI MERASİMİ OLMAYACAK

Kına törenlerinde yapılan geleneksel törenlerin fiziki mesafeler korunarak yapılmaya devam edeceğini belirten Batmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takı merasimlerinde değişiklik yapılacaktır. Gelin ve damada yakın temaslı kutlama ve takı takma olmayacak. Verilecek takı zarfları ile salonun bir köşesine koyulacak takı sandığına takılar sosyal mesafeler korunarak bu işlem yapılacaktır”

“SERPME ÜRÜN SERVİSİ YAPILMAYACAK”

Düğün, kına, nişan gibi merasimlerin ardından salonların baştan aşağı yeniden dezenfekte edileceğini söyleyen Ahmet Batmaz, “Bir sonraki törene salonlar dezenfekte edilmiş şekilde hazır hale getirilecek. Ayrıca tüm ikramlar işletmelerde kişiye özel yapılacak, serpme ürün servisi yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.