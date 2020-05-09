Coronayı yenen doktor hemen hastalarına koştu

İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Mustafa Filiz, 21 Mart’ta corona virüsü tetkiklerinin pozitif çıkmasının ardından Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre tedavi gören Filiz'in testleri, negatif çıkınca ilk iş hastalarına koştu. SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Filiz “Yaşamam bir mucize. Plazma verdim, isterlerse tekrar veririm” dedi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde özel bir hastanede Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Filiz, 21 Mart'ta kan tetkikleri, akciğer grafisi ve tomografisi sonrası zatürre teşhisi ile Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 59 yaşındaki Filiz’in bir süre sonra ateşi yükselmeye, üşüme, titreme, yaygın kas ağrısı ve boğaz kuruluğu yaşamaya başladı. 18 günlük tedavi sonrasında değerler normal aralığa gelince 7 Nisan'da taburcu edilerek evine gönderildi. 2 haftalık ev karantinasının ardından 22 Nisan'da tekrar Çapa'daki kontrolü negatif çıkan Filiz, ilk iş olarak hastalarına koştu. Plazma bağışında da bulunan Filiz, “İlk plazmamı verdim. İsterlerse tekrar verebilirim” dedi.

“HASTAMDAN KAPMIŞ OLMALIYIM”

Hastanedeki çalışmaları sırasında virüsü kaptığını belirten Filiz, “Yaklaşık iki, üç gün hissettiğim halsizlik ve soğuk algınlığı sonrası 21 Mart'ta de çalıştığım Özel Çamlık Hastanesi dahiliye uzmanına muayene oldum. Ardından, yapılan kan tetkikleri, akciğer grafisi ve tomografisi sonrası zatürre teşhis edildi. Bunun büyük bir olasılıkla Covid-19 olabileceği düşünülerek aynı gün Çapa Tıp Fakültesi'nde PCR testi yaptırdım ve 18 gün karantinaya alındım. Günlük hafif semptomlar sonrası ateşim yükselmeye başladı, üşüme, titreme, yaygın kas ağrısı ve boğaz kuruluğu yaşadım. Kan değerlerimin yüksek çıkması hem laboratuvar hem de klinik olarak kötüye gittiğim gözlemlendiğinde tedavimin devamına karar verildi” diyerek şöyle devam etti:

KLASİK TEDAVİ YARARLI OLMADI

“Klasik tedavi maalesef yararlı olmadı ve vücutta enfeksiyon olduğunda yükselen test (CRP), demir deposu (Ferritin) ve pıhtılaşma testi (D-dimer) değerlerim kontrol altına alınamadı. Diğer vücut fonksiyonlarında sıkıntılar oldu. Müdahaleler sonrasında ateşim düşmeye ve üşüme, titreme gibi yakınmalarım düzelmeye, iştahım artmaya başladı. Fakat 3-4 gün sonra efor sırasında yoğun nefes darlığı ve öksürük başlayınca oksijen verilmeye başlandı. Çekilen akciğer tomografisinde yaygın buzlu cam görüntüsü sonucu zatürre (pnömoni) saptandı. Tekrar ikinci kez biyolojik tedavi (immün sistemi baskılayan) uygulandı. Devamında yine çok sayıda tedavi şekilleri uygulandı ve sonuç olarak vücudum normal değerlerine ulaşınca 7 Nisan'da Çapa'dan taburcu oldum.”

18 GÜN BOYUNCA UYUYAMADIM

Çapa Tıp Fakültesi'nde yattığı süre zarfında geceleri hiç uyuyamadığını, zaman zaman sosyal medyada bu hastalıkla ilgili yazılanlar, çizilenler aklıma geldikçe çok kaygı duyduğunu söyleyen Filiz, “Psikiyatri konsültasyonu sonrası antidepresan tedavisine başlandı. Taburcu olduktan sonra 2 haftalık ev karantinasının peşinden 22 Nisan'da tekrar Çapa'ya çağırıldım. Covid testim negatif çıkarken, bağışıklık testim pozitif çıktı. Bağışıklık gelişmiş ve artık virüs taşımıyordum” diye konuştu.

“HEMEN İŞE BAŞLADIM”

Kaygı ve büyük bir üzüntü içinde geçen günlerin ardından aldığı sevinçli haberle istirahat etmesi söylenmesine rağmen o sevinç ve mutlulukla tekrar hastaneye koştuğunu belirten Filiz mutluluğunu şu sözlerle paylaştı.

“Aynı gün işime tekrar başladım. Şu an kendimi gayet sağlıklı hissediyorum ve geçirmiş olduğum o kaygı dolu hastalıktan sonra geleceğe umutla bakıyorum.”

“PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU”

Filiz, plazma bağışında bulunduğunu belirterek, “Geçen hafta plazma verdim.Yaşamam bir mucize. Eğer tekrar çağırırlarsa yenisini vermeye hazırım. Bu henüz belli değil. Ararlarsa yine verebilirim ama belki yaşım gereği 2. kez gerek görmeyebilirler Hastalığım süresince yakınlarım, arkadaşlarım telefon ve mesajlarla destek oldular, güç ve moral verdiler. Onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.