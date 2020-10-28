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Coronayı yenen hemşire meslektaşları için çizdi
Coronayı yenen hemşire meslektaşları için çizdi
Erzurum'da bir hastanede görevli hemşire Burçak İlbeyi'nin sağlık çalışanlarını konu edinen kara kalem çalışması dikkat çekti. Coronayı yenen Burçak, "Sağlık çalışanlarına halk kahramanlarının bile önlerinde eğilerek saygı gösterdiği bir tablo çizdim" dedi.
Yaşam 28 Ekim 2020 - 15:22

Erzurum’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi’nde görevli hemşire Burçak İlbeyi (25)corona virüsünü yenen sağlık çalışanlarından biri…

Pandemide yaşanan stresi atmak için resim kursuna katılan ve meslektaşları için tablo çizen Burçak İlbeyi, şöyle konuştu:

* Birçok sağlık çalışanı gibi ben de corona virüsüne yakalandım ve yenmeyi başardım.

* Pandemi döneminde canlarını dişine takarak, gece-gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına halk kahramanlarının bile önlerinde eğilerek saygı gösterdiği bir tablo çizdim.

* Bu da herkes tarafından çok beğenildi. (DHA)