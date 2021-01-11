Çoruh Havzası’nda tam 143 baraj ve HES inşaatı planlanıyor

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde 143 baraj ve HES planlanıyor.

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı’nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise ‘çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3üncü en yüksek barajı olacak.

100 KATLI GÖKDELEN GİBİ, DÜNYANIN BETONU DÖKÜLÜYOR

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri’nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85’inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası’nda yan kollar ile birlikte 43 baraj ve HES projesiinşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigavat elektrik üretimine ulaşılacak.

“ÜLKEYE İHANET”

Başta Yusufeli halkı olmak üzeri bölgede yaşayan insanlar, çevreyi yok ettiği için bu baraj ve HES’lerin yapılmasına karşı yıllardır mücadele ediyor Yusufeli’ni Yaşatma ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Recep Akyürek, barajın yapılmasının Yusufeli’ye, ülkeye, ulusal değerlere ihanet olduğunu savunuyor. Akyürek, “Yusufeli Barajı Türkiye’yi zarara uğratacak, ekonomisini çıkmaza sokacak, ciddi kayıplara sebep olacak. Göreceksiniz tüm bu sözleri 10 yıl sonra herkes söyleyecek” dedi.

DHA