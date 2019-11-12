Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fidan dikme etkinliği ile ilgili yapılan açıklamada, "Çorum, Guiness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin en önemli noktalarından biri Çorum oldu. 232 bin 647 adet fidan dikerek, Endonezya’ya ait olan, 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru bugün Çorum’un oldu.

Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenecek basın toplantısında Guiness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tescil belgesi takdim edilecek. Bakan Pakdemirli, Çorum’da dikilen fidan sayısını da basın toplantısında açıklayacak.

GUINESS’TEN ÇORUM AÇIKLAMASI

Guiness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, “1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum’da 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu” açıklamasını yaptı.