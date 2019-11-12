Çorum, Guiness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin en önemli noktalarından biri Çorum oldu. 232 bin 647 adet fidan dikerek, Endonezya’ya ait olan, 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru bugün Çorum’un oldu.
Bugün Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenecek basın toplantısında Guiness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tescil belgesi takdim edilecek. Bakan Pakdemirli, Çorum’da dikilen fidan sayısını da basın toplantısında açıklayacak.
Guiness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, “1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum’da 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu” açıklamasını yaptı.