Çorum’da kurtlar 60 keçiyi öldürdü

Çorum'da kurtlar Yakuparpa köyü merasında otlayan 60 keçiyi öldürdü. Keçilerin sahibi Aynur Gözübüyük "Daha borçlarını bile ödeyememiştik" diyerek ağladı.

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Olay, dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.

Aynur Gözübüyük, “Tam 60 keçim kurtlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Keçilerim derelere tepelere yayılmış ölmüşler, Allah’ım hiç kimsenin başına vermesin. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti” diye konuştu.

Hüseyin Gözübüyük ise “Kurtlar, hayvanlarımıza saldırmış. 5 kilometrelik alana dağıtıp öldürmüşler. Hayvanlarımızı borçla almıştım, 85 bin TL borcum var. Bekar çocuklarım var, yardım bekliyoruz” dedi. (DHA)