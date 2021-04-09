Çorum’daki kuş cennetinde çok acı tablo

Yangın dün öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan, göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti’nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Sazlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

12 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yanan alanda incelemelerde bulundu. 12 hektarlık alanın zarar gördüğü kuş cennetinde, 30 santimetrelik kül tabakası oluştu.

Doğa harikası olan ve içerisinde 75’ten fazla kuş türü barındıran Gölünyazı Kuş Cenneti’ndeki yangın yumurtlama dönemindeki bazı türlerin bıraktığı yumurtaları yok etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, “Şu ana kadar kasıtlı yakıldığına dair bir emare yok. Piknik yapmak için gelenlerin yaktıkları ateşten kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünde de bir bulguya rastlanmadı. Tabii, yangının çıkış nedeni çok yönlü araştırılıyor. Yanan sazlık alandan geriye küller kaldı. 30 santimetre yerde kül tabakası oluşmuş. En önemlisi ise kuş türlerinin şu anda yumurtlama döneminde olmasıydı dedi. (DHA)