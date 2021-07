Coşkun ile Maviş’in ölümsüz aşkı

Aydın’ın Kuşadası ilçesine yolu düşenler Adalızade Mezarlığı’na girdiklerinde tüm mezarların içinde yapma çiçeklerle donatılmış mezarı görebilir. Çiçek bahçesini andıran o mezar Coşkun’un büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Maviş’in mezarı…

Her zaman pırıl pırıldır. Mezarın başına yapılan özel bölmede, Coşkun’un hiç ölmeyen aşkı için yazdığı şiirler vardır. Dileyen alıp okur, büyük aşka tanıklık eder. Eğer bir de Coşkun’a denk gelirlerse, 37 yıllık evliliği ve ölümsüz aşkı dinleyebilir.

“HAYATIM ONUNLA GÜZELDİ”

Coşkun Altınkaynak, Kuşadası turistik çarşısında turistlere kartpostal satarak geçimini sağlıyor. Evlendiklerinde kendisinin 15, Maviş’in 14 yaşında olduğunu söylüyor. Eşini, çocuklarını, torunlarını her anlatışında gözleri dolan Altınkaynak, “Mavişi’mi kanserden kaybettim. Hayata tutunması için elimden gelen her şeyi yaptım. Kurtaramadım. Güzel bir hayatımız vardı. Eşi bulunmayacak bir insandı. Herkes onu çok severdi. Hiç kalbini kırmadım, o da benimkini. Tam 37 yıl yaşadığımız hiçbir şeyden şikayeti olmadı. Bunun nedeni karşılıklı sevgimizdi. Hayatım onunla güzeldi, o öldükten sonra her şey değişti. Her gün mezarına giderim. Bazen mezarının başında kıvrılır yatarım” dedi.

“MAVİŞ RENKLİ ÇİÇEKLERİ ÇOK SEVERDİ”

Altınkaynak, kimilerinin mezarı çiçeklerle donatmasını eleştirdiğini anlatırken, “Maviş renkli çiçekleri çok severdi. Kaybettikten sonra onun sevdiği şeyleri yapmak istedim. Mezarının her yanını sevdiği çiçeklerle donattım. Kimileri eleştirdi, günah dedi. Olsun tüm günahlara razıyım. Ben böyle mutlu oluyorum, eminim Maviş'imde mutlu oluyordur. Yaşadığım sürece bu mezarda, bu çiçekler hep olacak. Eskidikçe değiştireceğim. Çünkü benim için her gün sevgililer günü. Maviş için çiçekler getirmişim çok mu” ifadelerini kullandı.