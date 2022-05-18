Covid-19 yardım paralarını kumarda kaybetti

Japonya'da bir adam, hesabına yanlışlıkla gönderilen tüm kasaba halkına ait yardım parasını kumarda kaybetti.

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Japonya’da Covid-19 sürecinde ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için toplanan paraları kumara yatıran 24 yaşındaki adam gündem oldu.

Japonya’nın Abu kentinde pandemi süresince çalışamayan veya kazancı azalan kişilere destek olmak için 46,3 milyon yen yaklaşık 358 bin dolar yardım fonu olarak ayrıldı.

Yerel yetkililer, toplanan parayı ihtiyacı olanlara gönderirken büyük bir hata yaptı. Kişi başı 100 bin yen yani yaklaşık 774 dolar dolar göndermeleri gerekirken, yanlışlıkla tüm parayı bir kişinin hesabına aktardı.

‘PARA HESABIMDAN YOK OLDU’ DEDİ

Yerel yetkililer yanlışlıklarını fark ettikten sonra 12 Mayıs’ta paranın ve yasal masrafların derhal iadesini talep eden bir dava açtılar, ancak aradıkları kişiye bir türlü ulaşamadılar…

Yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce işi bıraktığı öğrenilen adam parayı iade etmeyi kabul etti ancak daha sonra paranın hesabından ‘yok olduğunu’ öne sürdü. Fakat kayıtlar, 8-21 Nisan tarihleri ​​arasında banka hesabından tüm parayı çektiğini gösterdi.

Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı…

İsmi açıklanmayan adamın, hesabına aktarılan tüm parayı çevrimiçi kumarhane sitelerinde harcadığı belirlendi. Avukatı, müvekkilinin mal varlığı ve taşınamazı olmadığı için parayı iade etmesinin ‘zor olacağını’ sözlerine ekledi.

PARAYI GERİ ALMAK İMKANSIZ OLABİLİR…

Abu belediye başkanı Norihiko Hamada, adamın eylemlerini “affedilemez” olarak nitelendirdi ve parayı geri almak için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan adamın avukatı, tarafların anlaşmazlığı çözmeye çalıştığını söylese de hukuk uzmanlarına göre kasabanın kayıplarını telafi etmesi pek de mümkün görünmüyor…

Kobe’deki Konan Üniversitesi’nde fahri ceza hukuku profesörü Hisashi Sonoda, Japon basınına yaptığı açıklamada, “Kasaba davayı kazansa ve mal varlıklarına el koymaya çalışsa bile, eğer adamın hiç parası yoksa parayı geri alması zor olacak” dedi.

Sonoda, adamın eylemlerinin “ahlaki açıdan sorgulanabilir” olduğunu söyledi, ancak insanların hesaplarından para çekme hakkının Japonya’nın medeni kanunu tarafından tanınması nedeniyle cezai kovuşturmanın sorunlu olabileceğini de sözlerine ekledi.

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