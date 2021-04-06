Covid Netflix’i de vurdu, platformun orijinal içeriklerinde düşüş yaşanıyor

Sinema ve televizyon dünyası da pandemiden sert bir şekilde etkilendi. Gerçekleşemeyen ödül törenleri, çekimlerin iptal edilmesi, sağlık sorunları derken geçen yıl başlayan salgının yansımaları bu yıl görülmeye başlandı. Son olarak Netflix’in orijinal içeriklerinde yaşadığı düşüş, sektörde yaşanan krize yeniden dikkat çekti.

Popüler platform, 2020 yılının ocak ayından nisan ayına kadarki süreçte 180 orijinal içerik yayınlarken bu yıl, bu sayı 159’a düştü.

PANDEMİ ETKİLERİ BU YIL ORTAYA ÇIKTI

Bloomberg, Netflix’in karantinalar ve kısıtlamalardan 2021 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde fazlasıyla etkileneceğini belirtiyor. Platform, orijinal yapımları için hazırlıkları aylar öncesinden tamamladığı için salgının başladığı 2020 döneminde pek de bu sağlık krizinden etkilenmiş görünmüyordu; ancak üretim açısından geçen yılın büyük bir bölümünü hareketsiz geçiren platform bu yıl orijinal içerik açısından sıkıntılar yaşamaya başladı.

Dünyada en çok izlenen platformlardan biri olan Netflix, krizler yaşasa da çeşitli yapımlarla da adından bahsettirmeye devam ediyor. Aralık ayında ilk sezonu yayınlanan Bridgerton, platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı.

Salgın nedeniyle evde daha çok vakit geçirildiği için platformun abone sayısında da ciddi artışlar yaşansa da 2020’nin üçüncü çeyreğinde bu artışlar bir hayli düşüyor. Analistler Netflix’in 3,3 milyon yeni aboneye sahip olmasını beklerken, platform 2,2 milyon yeni abone bildirdi.

Yayın dünyasında bir zamanlar neredeyse rakipsiz sayılan platformun karşısına Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max gibi yeni rakiplerin gelmesi çevrimiçi ekranlar arasındaki yarışı da kızıştırdı.

İlginizi Çekebilir Netflix'in abone sayısı 200 milyonu geçti

İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni abone sayısında büyük düşüş