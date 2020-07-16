Cristiano Ronaldo’nun oğlunun tek başına jet-ski kullanması tepki çekti, inceleme başlatıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 10 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr, halası Elma ile Madeira Adası’nda tatilde. Elma, Jr’ın tek başına jet-ski kullanırken çekilen görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Tekneden çekilen görüntüler tepki çekince Elma, videoyu sildi. Ama polise yakalandı.

Portekiz yasalarına göre 18 yaşından küçüklerin tek başlarına jet-ski kullanması yasak. Bu nedenden dolayı da görüntüler hakkında inceleme başlatıldı. Portekiz yasalarına göre jet-ski kullanmak için bir tür ehliyet de gerekiyor. Bu yasağın yaptırımı olarak da çocuktan sorumlu bireylere para cezası veriliyor. Bu ceza 268 Euro ile 2688 Euro arasında değişebiliyor.