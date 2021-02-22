Cüceloğlu’nun ailesinden halka uyarı

Geçen hafta yaşamını yitiren 83 yaşındaki ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ailesi, sahte hesaplarla Cüceloğlu’nun adına para toplanmaya çalışıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ailenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Doğan Hoca’nın adından faydalanmak amacıyla açılan sahte hesaplarda para toplanmaya çalışıldığı, adının ve fotoğrafının iznimiz olmaksızın bazı faaliyetlerde kullanıldığı bilgisini üzülerek öğrendik.

*Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir. Onun adının topluma faydalı işler için onayımız alınarak yapılacak faaliyetler dışında (ki şu ana kadar onay verdiğimiz böyle bir proje bulunmuyor) kullanılmasına zaten yorgun olan gönlümüzün kırıldığını belirtmek ister, dikkatlerinizi rica ederiz.

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