Çuha çiçeği yağı faydaları nelerdir? Çuha çiçeği yağı neye iyi geliyor?

Bir zamanlar kökleri için yetiştirilen, çuha çiçeği (Oenothera) tohumları da kullanılan bir bitkidir. Kuzey Amerika'ya özgü bitki, geceleri açan sarı çiçeklere sahiptir. Çuha çiçeği yağı tohumlarından elde edilir. Yağ, hem anti-enflamatuar hem de analjezik (ağrı kesici) özelliklere sahip bir omega-6 yağ asidi olan gama-linolenik asit (GLA) içerir. Peki, çuha çiçeği yağının faydaları nelerdir? Çuha çiçeği yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çuha çiçeği yağının akne, diyabetik nöropati, egzama, osteoporoz, sedef hastalığı, adet öncesi sendromu (PMS) ve romatoid artrit dahil olmak üzere sayısız sağlık durumunun tedavisinde yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Şimdi, çuha çiçeği yağının faydaları nelerdir? Çuha çiçeği yağı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte daha yakından öğrenelim.

ÇUHA ÇİÇEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çuha çiçeği yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Nöraljik ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

– Menopoz döneminde kadınlarda sıcak basmalarını tedavi eder.

– MS hastalığının ilerlemesini yavaşlatır.

– Kan pıhtılaşmasını engeller.

– Cildin genç kalmasını sağlar.

– Sivilce ve akne oluşumunu önler.

– İltihaplı cilt rahatsızlığı olan egzama tedavisinde yardımcıdır.

– PMS semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

– Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

– Kireçlenmeye karşı etkilidir.

– Romatizmal ağrıları hafifletir.

– Vücudu zararlı toksinlerden arındırır.

– Doğurganlığı artırır.

– Stres ve depresyona karşı etkilidir.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Yorgunluğu azaltır.

– Uyku sorunlarına karşı etkilidir.

– Kilo kontrolüne yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Çuha çiçeği yağı yan etkilere neden olabilir. Kan incelticiler ve steroid olmayan ağrı kesiciler dahil olmak üzere bazı ilaçlarla etkileşime girebilir.