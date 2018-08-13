Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür belgesi

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Sokak Canlılarını Koruma Derneği (CANKODER) Başkanı Sibel Seyitoğlu, Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAYKO) Başkanı Gamze Ünlü, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık’ın da aralarında bulunduğu hayvanseverler, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ‘Türkiye’nin hayvanlara karşı en duyarlı belediye başkanı’ seçti.



‘DESTEKLERİNİ ÖRNEK GÖSTERİYORUZ’

Hayvan haklarıyla ilgili çalışma yapan dernekler Çetin’i makamında ziyaret etti ve kendisine plaket takdim etti. HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, Çetin’in kendilerine olan desteğini başka belediyelere de örnek olarak gösterdiklerini belirterek, “Sokakta hayvanlara bakan ve zor durumda olan gönüllülere her ay kuru mama desteği sağlayan ve bu dağıtımlarda gönüllülerle birlikte olan başkana teşekkür ediyoruz” dedi.



‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Çetin ise sokakta yaşayan hayvanların da can taşıdığını ve bakıma ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Kentindeki tüm canlılara sahip çıkmak belediyelerin görevi. Biz de 4,5 yıllık görev süresince sokaktaki canlarımıza sahip çıkmak için projeler ürettik. Etkinliklerle hayvanseverleri buluşturduk. Bu desteğimiz sürecek. Böylesine güzel bir ödüle layık görülmek beni mutlu etti.”

Çetin’i makamında ziyaret eden STK’lar, çalışmalarından dolayı kendisine ‘Teşekkür plaketi’ takdim etti.