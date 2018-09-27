Çukur’un Emniyet Müdürü Erol Yavan, setlerden, sahnelere…

"Çukur" dizisinin Emniyet Müdürü, "Bizim Hikaye" dizisinin Erkan Hocası, son olarak Gülperi dizisinde kaymakam karakterini canlandıran ve daha bir çok dizi ve sinema filminde rol alan başarılı oyuncu, "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" isimli Türk Sanat Müziği eserini cover yaparak pop rock soundu ile piyasaya giriyor.

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Oyunculuğun yanı sıra hobi olarak müzikle ilgilenen Erol Yavan, ilk çalışmasını bitirdiğinde, şarkıyı musiki cemiyetinden önemli isimler ile paylaşıp, olumlu geri bildirimler aldıktan sonra kitlelere ulaştırmaya karar verdiğini söylüyor.

Başarılı oyuncu, Seyhan Müzik etiketi ile piyasaya çıkacak olan şarkısı için TSM içinde çok ama çok değerli şarkı sözü hazinesi bulunduğunu ve bu sözlerin zaten zamanında kendini yeterince kanıtlamış bestelerle günümüze taşındığını söyledi.

Bu değerli söz hazinesini değişik besteler ile gençlere ulaştırmak istediğinin altını çizdi. ‘Aşk Bu Mu?’ ismi ile çıkacak olan single 28 Eylül'de tüm dijital platformlarda yerini alacak.