Yıldırım Belediyesi 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık'ın çehresini değiştirmek için harekete geçti. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cumalıkızık’a yöresel ürünler çarşısı, otopark ve manej alanı yapılıyor. 180 dönümlük mesire alanı da yeniden düzenlenecek.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turistliğe ev sahipliği yapan Cumalıkızık'ın çehresi değişiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihî köyün en büyük meselelerinin başında gelen otopark çilesi yapılan düzenlemelerle sona erecek.

Belediye tarafından yapılacak olan yöresel ürünler çarşısı ile de köylüler ürünlerini turistlere daha rahat ulaştıracak. Ayrıca Cumalıkızık'ın tarihi silueti de daha gün yüzüne çıkacak. Köyün girişinde bulunan 180 dönümlük mesire alanında yapılacak düzenleme ile 26 bin metrekarelik bir alanda atlı sporlarının geliştirilmesi için manej alanının yapımına kısa süre içinde başlanacak.(İHA)