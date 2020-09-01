Cumalıkızık’ın çehresi değişiyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan ve hafta sonları binlerce yerli ve yabancı turistliğe ev sahipliği yapan Cumalıkızık'ın çehresi değişiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihî köyün en büyük meselelerinin başında gelen otopark çilesi yapılan düzenlemelerle sona erecek.
Belediye tarafından yapılacak olan yöresel ürünler çarşısı ile de köylüler ürünlerini turistlere daha rahat ulaştıracak. Ayrıca Cumalıkızık'ın tarihi silueti de daha gün yüzüne çıkacak. Köyün girişinde bulunan 180 dönümlük mesire alanında yapılacak düzenleme ile 26 bin metrekarelik bir alanda atlı sporlarının geliştirilmesi için manej alanının yapımına kısa süre içinde başlanacak.(İHA)