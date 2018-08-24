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Cumartesi Anneleri’nden 700’üncü buluşmaya davet: #BeniBulAnne
Cumartesi Anneleri’nden 700’üncü buluşmaya davet: #BeniBulAnne
Bundan tam 23 yıl önce, 1995'in 27 Mayıs'ında gözaltında kaybedilenler için Galatasaray Meydanı'nda başlatılan Türkiye'nin vicdan protestosu, 700'üncü haftasına giriyor.
Yaşam 24 Ağustos 2018 - 14:19

Cumartesi Anneleri, 700’üncü kez Galatasaray Meydanı’nda buluşarak, kayıp ve faili meçhul yakınlarının akıbetini soracak.

Twitter üzerinden #BeniBulAnne etiketiyle hazırladıkları afişi yayınlayan ve “700 hafta geçti, eksilmedi özlemim” mesajını paylaşan Cumartesi Anneleri herkesi Galatasaray Meydanı’na davet etti.

Gözaltında kaybedilenlerin anneleri de bir video çekerek, oğullarını hala aradıklarını söylediler.

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