Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıysa Müslüm Baba’yla yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, katıldığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde sürpriz bir gösteri yapıldı. Farklı sanatçılardan söylenen şarkıların ardından Erdoğan, "Müslüm Baba'yla ilgili ne yapıyorsunuz? Sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle gezdi.

Sergi gezisinde Erdoğan’ın yanında Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşca’nın eşi Ayten Yavaşca, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin de yer aldı.

Gezi sırasında Erdoğan’a sürpriz bir gösteri yapıldı. Bazı sanatçılar sergide yer verilen ustaların eserlerini seslendirdi. Şarkılar okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslüm Baba’yla ilgili ne yapıyorsunuz, sıkıysa Müslüm Baba’yla yapın bakalım” dedi.