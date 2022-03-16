“Cumhurbaşkanı seçilirsem partnerim yerine kedilerimi götüreceğim”

Gelecek ay gerçekleşecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan aşırı sağ siyasetçi Marine Le Pen, hayli ilginç açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ulusal Birlik Partisi’nin başkanlığını yürüten Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa Élysée Sarayı’na “ne erkek ne de köpek götüreceği”ni söyleyerek bağımsızlığını vurgulamaya çalıştı.

SARAYDA YEDİ KEDİSİYLE YAŞAYACAK

Elle dergisine konuşan siyasetçi, “Fransız devlet başkanlarına eşlik eden bir eş ve köpek” geleneğini sürdürme niyetinde olmadığını söyledi. “Ben bekar bir kadınım. Ben sırf saraya ‘çift olarak’ gelmek için, kendime e-ticaret platformlarından bir adam satın alıp onunla takılmayacağım” dedi.

53 yaşındaki siyasetçi, saraya yedi kedisini getireceğini ve kedilerinin de bir köpeğin yanında yaşamaya “tahammül etmeyeceğini” belirtti.

Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un en yakın rakibi olarak görülüyor. Eğer 10 Nisan’daki seçimleri kazanırsa Fransa’nın ilk kadın devlet başkanı olacak.

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