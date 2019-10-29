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Cumhuriyet Bayramı’na özel, bin kişiyle ay-yıldız koreografisi
Cumhuriyet Bayramı’na özel, bin kişiyle ay-yıldız koreografisi
Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık bin kişi hilal şeklini alırken, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi uçağı da yıldız olarak kullanılarak, ay-yıldız koreografi oluşturuldu.
Yaşam 29 Ekim 2019 - 10:00

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği, ay-yıldız koreografinin 6´ncısını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´na özel olarak hazırladı. Çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü yaklaşık bin kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye´nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk´ün akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.
Hazırlanan koreografinin ardından Semin Öztürk, akrobasi uçağıyla bayrama özel gösterisi uçuşu yaptı. Türkiye´nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk de kızının gösterisini anlattı. Gösteriyi izleyenler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Gösterinin ardından imza dağıtan Semin Öztürk, bayramı heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Sivrihisar Havacılık Merkezi olarak bu yıl 6 etkinlik düzenledik. Bu da sonuncu etkinliğimiz ve en anlamlısıydı. Çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 7’den 70’e buraya toplandık. Cumhuriyeti coşkuyla paylaşıyoruz. Ben de bu etkinliğe gösteri uçuşuyla katılıyorum, çok da gurur duyuyorum. Uçağımın kuyruğunda da Atatürk’ün çok güzel bir sözü var, bana çok güç veriyor ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcuttur.’ Bütün Türkiye’mizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
HABER DHA / FOTOĞRAFLAR: AA

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