Cumhuriyet kadınları Atatürk’ün izinde

2016’da kurulan Kuşadası İş Kadınları Derneği, Atatürk’ün izinde yürümeyi ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayı rehber edindi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, Cumhuriyet'e gönül vermiş, Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerlemek için mücadele veren bir grup kadın, 2016 yılında Kuşadası İş Kadınları Derneği (KUİKAD) şemsiyesi altında örgütlendi. Kadınlara çağdaş yaşamın olanaklarını sunan, “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diyerek en büyük payelerden birini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeyi, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayı kendilerine rehber edindiler. Kuşadası İş Kadınları Derneği (KUİKAD) kadınları Cumhuriyet ve Atatürk'ün yaşamın her alanında yaşatılması için çok çalıştılar ve hala çalışıyorlar. Birkaç yıl önce Aydın Kuşadası'nın girişindeki bir duvarı Atatürk resimleriyle donatıp ilçeye gelen yerli ve yabancı tatilcilere Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü gösterdiler. Çağdaş Türk kadınları olarak şık elbiselerini giyip ilçe protokolünün katılımıyla açılış yaptılar. Her 29 Ekim'de ellerinde bayrakları, kimisinin kucağında çocuklarıyla kortejlerin en önünde yer aldılar. Korteje katılanlara bayrak dağıttılar. ‘Andımız'ın okunması okullarda yasaklanınca, eskiden ilkokul öğrencilerinin giydiği siyah önlük, beyaz yakalarıyla Atatürk anıtına gidip andımızı okudular. Covid-19 salgınına gelinceye kadar her 29 Ekim'de en şık ve en görkemli baloları düzenlediler. Her fırsatta “Gurur ve özlemle anıyoruz” sözleri yazılı pankartlarıyla Atatürk'ü andılar.

KUİKAD Başkanı Avukat Birgül Öner de, “Atamız, “Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız” diyerek, kadın erkek omuz omuza bağımsızlığı kazanan bizlere; çağdaş, modern, gelişmiş devrimlerle taçlanmış bir Cumhuriyet bıraktı. Cumhuriyet'le birlikte Atatürk devrimleri ile kadınların toplumdaki statüleri önemli bir değişim ve gelişim geçirdi. Başta eğitim olmak üzere; hukuk, çalışma, siyasal katılım, toplumsal yaşam ve aile yaşamında eşit haklara sahip oldu. Atamız, “Türk kadınının esasen dehaya sahip olduğuna şüphe yoktur. Türk kadınları, memleketin kaderini millet namına idare eden siyasi zümreye dahil olmak arzusunu belirtmiştir. Dolayısıyla kadınlarımızı hiçbir vatandaşlık vazifesinden uzak tutamayız” diyerek Cumhuriyet kadınları olarak bize görev verdi” dedi. Hafta Sonu SÖZCÜ, Cumhuriyet'in 98. yaşını kutlamaya hazırlanan KUİKAD üyesi kadınlara Atatürk ve Cumhuriyet'in kendileri için ne ifade ettiğini sordu. İşte yanıtları;

Atatürk sayesinde haklarımız geldi

Cumhuriyet ve Atatürk demek; Bir kadın olarak benim için kişisel hak ve özgürlüklerin kazanımı, vatandaş olmanın avantajlarını, yetki ve sorumluluklarını erkeklerle eşit şekilde paylaşabilmek demektir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan toplumsal reformlar en çok, Cumhuriyet'ten öncesi ikinci sınıf vatandaş sayılan kadınları etkiledi. Cumhuriyet ile birlikte kadınlar seçme seçilme hakkı kazandı, Türk Medeni Kanunuyla haklara kavuştu. Ben de Atamızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmaya çalışıyorum.

İyi ki bu coğrafyada dünyaya gelmişim

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizle, kadınların güçleri çok daha iyi şekilde ortaya çıktı. Cumhuriyet'le birlikte Atatürk devrimleri ile kadınların toplumdaki statüleri önemli bir değişim ve gelişim geçirdi. O günlerden bu günlere gelen özgürlüğümüz ve haklarımız oluştu. Bu zamanda bile kadınları değersiz gösteren devletleri görünce, iyi ki bu coğrafyada doğmuş böyle ileriyi gören, diğer devletlerin bile özenerek baktığı Mustafa Kemal gibi bir lidere sahip olmuşuz diyorum.

Değerlere sahip çıkmak görevimiz

Kadınlar ile ilgili düşüncelerini “Dünya yüzünden gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleriyle ifade eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyim. O'na ve Cumhuriyete sahip çıkmayı görev biliyorum. Mustafa Kemal Atatürk bizlere, “Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız” diyerek, kadın erkek omuz omuza bağımsızlığı kazanan bizlere; çağdaş, modern, gelişmiş devrimlerle taçlanmış bir Cumhuriyet bıraktı. Her zaman için kıymetini bilmemiz gerekiyor.

Mustafa Kemal Atatürk hep idolüm olmuştur

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatı boyunca ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarabilmek için çalıştı. Başardı. İş kadını kimliğimle örnek aldığım, onur ve gurur duyduğum liderim Mustafa Kemal Atatürk'ü idolüm kabul ediyorum. Atamız, “Türk kadınının esasen dehaya sahip olduğuna şüphe yoktur. Türk kadınları, memleketin kaderini millet namına idare eden siyasi zümreye dahil olmak arzusunu belirtmiştir. Dolayısıyla kadınlarımızı hiçbir vatandaşlık vazifesinden uzak tutamayız” diyerek hepimize ışık tutmaya devam edecek.

Benim kazanımlarımı tüm kadınlar elde etsin

Cumhuriyet Bayramı bir gün kutlansa da ona sahip çıktığımız her gün Türkiye'nin bayramıdır diye düşünüyorum. Bana özgürlüğümü veren Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ederken, benim kazanımlarımı tüm kadınlar elde etsin diye çabalıyorum. Eğitimimi tamamlamış olmayı, iş hayatında çalışabiliyor olmayı, seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmeyi, fikirlerimi konuşabiliyor olmayı, tek başıma hiç kimseye ihtiyacım olmadan kendi kendime yetiyor olabilmeyi Atatürk'e borçluyum, Cumhuriyet'e borçluyum.