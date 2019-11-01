Cumhuriyet kurulmasaydı her yer cemaatlerle dolardı

Memiş Hoca, toplumdaki kutuplaşmalar için sevgi dilinin önemine vurgu yaparak, “Bizi birleştirecek olan şey, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın birbirimizi sevmek. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak” dedi.

‘İYİ Kİ ATATÜRK KURDU'

Ülkede kutuplaşmanın çok hissedildiğini belirten Memiş Hoca şu çarpıcı açıklamayı yaptı: “Siyasi partilerin çekişmesi, art niyetli cemaatlerin çoğalması ve bu cemaatlerin hesaplarının olmasıyla kutuplaşmalar arttı. Elimde imkanım olsa ülkemizdeki art niyetli cemaatlerin tümünü kapatırım. İyi ki Atatürk Cumhuriyeti kurmuş. İyi ki ülkemizde Cumhuriyet var. Yoksa ülkemiz Afganistan, Pakistan gibi olurdu. Her köşe başı cemaatlerle dolup taşardı.”

‘CAMİDE SİYASET YAPILMAZ'

Camilerde siyaset yapan hocalara seslenen Mehmet Memiş, bunların toplumda ters etki yarattığını ve din adamlarının siyasetten ayrı olması gerektiğini de belirtti.

Mehmet Memiş Hoca “Camide siyaset yapmak kesinlikle doğru değil. Camide siyaset yapmak vatandaşların gözünde de ters teper. Cami cemaatinin içinde her türlü seçmen var. Eğer bir hoca sohbetinde siyasi söylemlerde bulunursa, işte o zaman o hocanın arkasında namaz kılamam. Camide siyaset yapamaz” diyerek uyarıda bulundu. Hande ZEYREK / SÖZCÜ