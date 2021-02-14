Cumhuriyet sevgisiyle büyütüldük

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan Türk Sanat Müziği'nin divası Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl (74), Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği çağdaş sanat yolundan ayrılmayan annesini ve özel sanat dünyasını anlattı. Yaşamını yitiren kardeşi Engin Senar ve hayatta olan kardeşi Ömer Işıl ile birlikte annesinin kendilerini Atatürk ve Cumhuriyet çocuğu olarak yetiştirdiğini belirten Feraye, şunları söyledi:

‘BÜYÜK ACI DUYDUM'

“Annem bizi Cumhuriyet, Atatürk ve vatan sevgisi ile büyüttü. Vatan toprağının ne demek olduğunu anlattı. Atatürk'ün o yıllarda sanata ve sanatçıya verdiği değeri, o yıllardaki sanatçıların Cumhuriyet'e sahip çıkma gücünü bugünlerde göremiyoruz.

Cumhuriyet ilkelerinden, Atatürk düşüncelerinden uzaklaştıkça ülkemizin ne hale geldiğini görüyoruz. Son günlerde yaşanan ve geleceğimiz olan gençlere yapılanlardan büyük üzüntü ve acı duyuyorum. Biraz hoşgörü, biraz sağduyu ve saygıdan ne kaybederiz. Devlet büyüklerine bu konuda büyük işler düşüyor. Bizler Cumhuriyet çocuğu olarak büyüdük ve öyle de öleceğiz.”

1967 yılında sanat yaşamına İlhan Feyman Orkestrası ile başlayan Feraye Işıl, “Annem de ben de prova yapmazdık. Bir eserin sözlerini bir kez okumamız ve dinlememiz yeterdi. Çıkar, sanatımızı icra ederdik. Bugünkü gibi saatler süren provalar olmazdı” ifadelerini kullandı. 1970'li yıların başında Yeşilçam'ın ünlü jönü Kuzey Vargın ile evlenen Feraye, o günleri şöyle anlattı: “Kuzey ile evlendik, bir süre sonra ABD maceramız oldu. 9 yıl ABD'de kaldık, vatan hasretinden geri döndük. Kuzey'le 12 yıl birlikte yaşadık ama yürümedi. Bir daha evlenmedim.”

ADI MUĞLA ZEYBEĞİ'NDEN Muğla Zeybeği türküsünü çok seven Müzeyyen Senar, kızının adını da Feraye koydu.

MÜZEYYEN SENAR ÖLMEDİ, ÖLMEYECEK

8 Şubat 2015'te vefat eden annesi Müzeyyen Senar'ın; Sibel Can, Müjdat Gezen, Sezen Aksu ve Tarkan tarafından asla yalnız bırakılmadığını belirten Feraye, “Artık sanatçı ve birbirine saygı gösteren sanatçı yetişmiyor. Annem 500'ün üzerinde albüm ve plak yaptı. 1998'de Devlet Sanatçısı seçildi, asla ‘sanatçı oldum' demedi. Müzeyyen Senar asla ölmedi, ölmeyecek. Annem Atatürk'e şarkı söyledi. ‘Atatürk'ün kaşları kıvrık kıvrıktı. O kadar etkili gözleri vardı ki bakamıyordum.' derdi. Hiç aklından çıkmamış. Merinos Fabrikası'nın açılış balosunda dans etmişler. O anın fotoğrafını bulmayı çok isterdim.”