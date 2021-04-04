‘Cumhuriyet’e borcumuz var’

Hale Gökalpsezer, hayatını aydınlanmaya adayan bir Cumhuriyet kadını. Kısa süreli öğretmenlik yaptı. 2005 yılından bu yana İzmir Devlet Opera Balesi'nde (İZDOB) sahne ressamı olarak görev yapıyor. Dört dönemdir Tiyatro, Opera, Bale Çalışanları Vakfı (TOPAV) İzmir Şubesi'nin başkanlığını yürütüyor. Çocuk kitabı yazıyor, yazdığı kitapları kendisi resimliyor. Hayal Atölyesi Düşler Kumpanyası isimli disiplinler arası çocuk sanat atölyesini sürdürüyor. Yaşamını sanata göre şekillendiren Hale Gökaplsezer, “Atatürk'ün izinde Cumhuriyet'e olan borcunu ödemeye çalışan bir kadınım Bu ülkede yaşayan her kadının Cumhuriyet'e borcu var, bu dünyayı yaşanılır hale getirmek için mücadele vermesi gerektiğine inanıyor” dedi.

‘ÇOCUKLARA SANAT EĞİTİMİ'

– Nedir TOBAV?

Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi'ni temsil eden ve çalışanlarının gönüllülük esası ile kurulduğu için türünün tek örneğidir TOBAV. Özelikle çocuklar ve gençler için düzenlediği sanat eğitimleriyle, gösteri, konser, çalıştay ve yayınlarla sanatın sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda üzerine düşeni fazlası ile yapan bir kurumdur. Ne yazık ki İzmir'deki şubemiz son yaşanan deprem felaketiyle 20 yıllık yerleşkesini kaybetti. Bu nedenle şu anda faaliyetlerimiz durdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Karşıyaka Belediyesi projelerimizle ilgileniyor, biz çalışmaya devam ediyoruz.

‘Bu büyük bir dram aslında'

– Bunca çalışma içinde gönüllük zor olmuyor mu?

Toplumda insanların çıkarsız çalışmaya duyduğu hayret duygusu çok yıpratıcı. İnsan karşılıksız bir şey yapar mı şüphesiyle debelenen gruplar çıkıyor karşınıza. Bu büyük bir dram aslında. Kararlıysanız ve samimiyseniz, yaptıklarınıza inanıyorsanız, hayalleriniz bir şekilde gerçek oluyor.

– Çocuk kitapları yazarlığınız var, neden çocuk kitabı?

Çocuklar için yazmak çok güzel, hepsi birbirinden farklı isimli zeytin projesinin ürünü olan “Zeytin Perisi ZİZİ”. ağustos böceğinin gerçek hikayesini anlattığım “Pamira ve Bay Sol”, bir anonim masalın derlemesi “Bir Karga Masalı”, parmak sallamadan iyi doğru ve güzeli anlatan “Kedi Mi'nin Serüvenleri” geliyor. Yağmur Yayın Grubu kitaplarıma bir QR kodu ile kahramanlar için bestelenen şarkıları ekledi. “Karga Masalı”nın da anlatıcısı var.

‘ONLAR İÇİN REHBER OLMALIYIZ’

– Yazdığınız kitaplara resimler çiziyorsunuz…

Eğer çizmeseydim sanırım yazamazdım. Çizmek kendimi en iyi ifade ettiğim, sözlerin yetmediği yerde yaşama devam ettiğim bir alan. Bir hikaye aklıma düştüğünde, karakterler, olay örgüsü, film karesi şeklinde canlanıyor, kelimelerse arkasından geliyor.

– Çocuklar için ne yapmalı?

Tüm çocukların sanatçı doğduğuna inanıyorum. Onlara sanatı öğretmek değil, rehber görevinde olmak gerekiyor. Yol göstermek ve ışık olmak çok önemli. Sanat yolunda verilen eğitimin tek yönlü olmaması gerekiyor. Çocuk çizebilmeli, çizdiğini yazabilmeli, yazdığını oynayabilmeli, oynarken şarkı söyleyebilmeli, dans etmeli.