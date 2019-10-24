Cumhuriyete hizmetlerimizle değer katıyoruz

Yazarımız Saygı Öztürk, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Ankara ve Çankaya hakkında samimi bir röportaj yaptı. Taşdelen, ‘yeni sloganımız Birlikten güç doğdu, her şey çok güzel olacak’ dedi.

RÖPORTAJ: Saygı ÖZTÜRK

Çankaya, yalnız Ankara'nın değil, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Diğer bir ifadeyle, aralarında bazı büyükşehirlerin de bulunduğu 58 ilimizden daha fazla nüfusa sahip. Resmi nüfusu 924 bin. Gün içindeki nüfus is 2 milyon kişiyi buluyor. AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin engellemeleriyle karşılaşan Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın CHP'ye geçmesiyle rahatladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ele ele vermesinin yansımaları da hemen kendini gösterdi. Yeni slogan da şu: “Birlikten güç doğdu, her şey çok güzel olacak.”

SAVURGANLIĞA SON VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin el ele ortak çalışmalar yürütmesiyle birçok sorun hemen aşılmaya, bölgenin yüzü de değişmeye başladı. “Savurganlığa son veren, halkın gerçek sorunlarına çözüm arayan çalışmalar yapıyoruz'' diyen Taşdelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uçuk-kaçık projelere para dökmeyen bir belediyecilik anlayışı geldi. Bu halkçı, sosyal belediyecilik anlayışıdır. Bu yönetim farkıyla, her belediyenin milyonlarca lira tasarruf etmesini beraberinde getirdi. CHP'li başkanlar olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Genel iktidarın yolunun yerel iktidardan geçtiğini de biliyoruz. Eminim ki bütün başkanlarımız çok başarılı olacak.”

SÖZCÜ'YE ‘CUMHURiYETE DEĞER KATANLAR' ÖDÜLÜ

Ankara'da yaklaşık 25 yıldır Cumhuriyet Bayramı kutlamasında meşaleli yürüyüşler yapılmıyordu. Önümüzdeki 29 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öncülüğünde Çankaya Belediyesi ile işbirliği yapılarak Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir biçimde kutlanacak. Bahçelievler 7. Caddeden Anıtpark'a meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek, daha sonra da Athena grubu bir konser verecek. Cuma günü Ankara Nazım Hikmet Spor Salonu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenecek. Aralarında SÖZCÜ Gazetesi'nin de bulunduğu bazı kişi ve kuruluşlara “Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülü” verilecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ödüle değer bulunanları şöyle açıkladı:

Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Altan Öymen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tarihçi İlber Ortaylı, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel. Çankaya Belediyesi'nin 3 gün sürecek konferanslarında Cumhuriyetin değerleri ve birikimleri anlatılacak.