Cumhuriyetin 96. yaşı şerefine: Atatürk Pastası

Yalnız Türkiye’de değil, uluslararası gastronomi dalında da birincilikler kazanan Çanakkaleli genç pastacı Semiha Çetin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şerefine at sırtında ve elinde Türk bayrağı taşıyan Atatürk pastası yaptı.

Bugüne kadar meslektaşı Hasan Çoban’la birlikte dört kez Türkiye birinciliği, iki kez uluslararası gastronomi ödülü, bir kez Avrupa ikinciliği ve son olarak da Dünya Gastronomi Olimpiyatları’nda iki altın madalya kazanan Çetin, bu pastayı SÖZCÜ kanalıyla Cumhuriyetin 96. yıldönümü nedeniyle tüm Türkiye’ye hediye ettiğini açıklayarak, şu mesajı verdi:

“Büyük Atatürk’ün eseri olan ve bu yıl 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyeti’mizi bir aylık yoğun bir çalışmayla hazırladığım bu özel Atatürk pastasıyla yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice mutlu yıllara. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti…”

Çanakkale’nin dünyaca ünlü genç pastacıları Semiha Çetin ile Hasan Çoban, bugüne kadar uluslararası gastronomi yarışmalarına katılarak pek çok ödüle layık görüldü. Türkiye dışında da çok sayıda uluslararası ödülleri bulunan ikilinin, işte şahane pastaları…

1- HARRY POTTER’IN GANDALF’I

Eylül 2018’de Lüksemburg’ta yapılan Dünya Gastronomi Olimpiyatları’nda 50 ülke arasından ve binin üzerindeki pasta arasından Harry Potter’ın Gandalf karakterinin pastası ‘altın madalya’yı kazandılar.

2- HUZURLARINIZDA KARAYİP KORSANLARI

Aynı olimpiyatlardaki Karayip Korsanları temalı pastaları ikinci ‘altın madalya’yı getirdi. Böylece gastronomideki uluslararası olimpiyatlarda aynı anda iki altın madalya kazanan ilk Türk olmayı başardılar.

3- JACK NICOLSAN’IN SHINE KARAKTERİ

2017’de İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda Jack Nicolsan’ın Shine karakteriyle yaptıkları pastayla Uluslararası Gastronomi Yarışması’nın birincisi oldular.

4-5 MARLON BRANDO VE BABA

Nisan 2018’de İzmir’de yapılan Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda Marlon Brando’nın ünlü Baba filminin pastasıyla birincilik ödülü aldılar.





6- TOM HANKS FORREST GUMP’TA

2016’da İsviçre’deki Uluslararası Gastronomi Yarışması’na katılan ikili, Forrest Gump filmindeki Tom Hanks pastasıyla ikincilik ödülü kazandı.

7- BARIŞA ŞANS VER

2015’te İsviçre’de bir gastronomi dergisinin açtığı Barışa Şans Ver temalı pasta yarışmasına katılan iki genç pastacımız birincilik ödülünün sahibi oldu.