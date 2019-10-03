Cumhuriyetin ilk Atatürk Anıtı 93 yaşında

Türkiye’deki ilk Atatürk Anıtı, 93 yıl önce bugün (3 Ekim 1926) Sarayburnu’na konuldu. Anıtın olduğu nokta, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Samsun’a giderken İstanbul’dan hareket ettiği yerdir. Anıt, 15 yıl süreyle çevresini saran metal paravanlardan geçen yıl kurtulmuştu.

Bronzdan dökülmüş olan heykel, Avustralyalı heykeltıraş Heinrinck Krippel’e aittir. Kaide ve heykel olmak üzere iki kısımdan oluşan anıt, iki kademeli dörtgen bir platform üzerinde yer almaktadır. Kaidenin üç cephnesine bronz madalyon şeklinde yazıtlar monte edilmiştir. Ne var ki, artık bunların hiçbirisi mevcut değildir. Dikdörtgen kaide üzerinde sivil giysili Atatürk, devlet adamı kimliğiyle görülmektedir. Sarayburnu Atatürk Anıtı, ele alınan dönem içinde Atatürk’ün devlet adamı kimliği ile betimlendiği az sayıdaki örneklerden birisidir. Atatürk’ün sağ eli belinde, sol elini yumruk biçiminde sıkmış, başı dik, kaşları hafif çatık, gözleri hafif kısıktır. Vücudu yay gibi gergin, dinamik duruşu ve bu mimikleriyle bir kararlılık ifadesi taşımaktadır. Sarayburnu Atatürk Anıtı, onun muhteşem mazisini bilenlere gurur vermeye devam etmektedir.