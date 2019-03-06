Cumhuriyetin ilk masal öğretmenleri

Masal, ilk kez çocuk gelişimi için ders olarak müfredata girdi.

Türkiye’de masal ilk kez müfredatta. Türkiye’nin ilk çocuk masal anlatıcısı Bağcan Töraydın tarafından yazılan ders, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce müfredata alındı ve pilot olarak uygulanmaya başlandı.

Bu proje için 15 okuldan, 15 anaokulu ve ilköğretim okulu eğitime alındı ve Töraydın tarafından eğitildi.



MASAL DERSİNİN AMAÇLARI

Masal dersinin amaçları şöyle sıralandı: Ebeveynler ve çocuklar arasında sağlıklı iletişim kurulmasına katkı sağlamak, ifade biçimini geliştirmek, bilişsel gelişimi desteklemek, farkındalığı artırmak, problem çözme becerisini geliştirmek, kelime dağarcığını artırmak, empati, özgüven gibi sosyal becerileri olumlu yönde etkilemek, interaktif etkileşimi desteklemek, öğretmen öğrenci ilişkisi kuvvetlendirmek ve öğrencinin öğrenme isteğini artırmak.