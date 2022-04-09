Cüneyt Arkın filminden esinlendi, hayalindeki kamyoneti yaptı

Samsun'da torna tesviye ustası Ahmet Görbüz, 14 ayda bitirdiği ve Cüneyt Arkın'ın 'Deli Yusuf' filminden esinlendiği kamyonetinin ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

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Torna tesviye ustası Ahmet Görbüz, iki yıl önce köyde kullanmak üzere patpat almaya karar verdi. Piyasadaki patpatların kendi istediği gibi olmadığını gören Görbüz, ‘Deli Yusuf’ filminden de esinlenerek hayalindeki kamyoneti yapmaya başladı. 14 ayda tamamladığı kamyonetin ilk deneme sürüşünü gerçekleştiren Ahmet Görbüz, aracın sorunsuz çalışmasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Görbüz, “Bu kamyonetin parçalarını iki sene önce almıştım. O zaman 15 bin lira masraf olmuştu. Şu an 50 bin lirayı buluyor. Aracı hem köyde kullanmak hem de nostalji amaçlı yaptım. Aracımın camları takılacak. Başka aksesuarları da taktıktan sonra araç tamamlanacak” dedi.

Ahmet Görbüz’e yardım eden Cemal Sivrikaya ise şunları söyledi: “Araba tamamen el yapımı. Parça parça yapmak istesen böyle bir araç yapma şansınız yok. Ahmet Görbüz ağabeyimiz arabanın parçalarını kendisi ayarlamış. Ben arabanın adını ‘Deli Yusuf’ koydum. Çocukken televizyonda ‘Deli Yusuf’ filmini izlemiştik. Oradan esinlenildi. Samsun’a bir ‘Deli Yusuf’ hayırlı olsun.”

‘DELİ YUSUF’ FİLMİNİN KONUSU

1975 yılında gösterimi yapılan ‘Deli Yusuf’ filminde başrolü Cüneyt Arkın ve Zerrin Arbaş paylaştı. Filmde fabrikatör olan Abbas Bolulu, yasa dışı işlere karışır. Onun yeni hedefi, Çamlıbel’deki gecekonduları yıkmaktır. Evlerinde olma korkusu yaşayan insanlar, ‘Deli Yusuf’tan kendilerine yardım etmesini ister. Bu sırada Abbas, kendisi için Yusuf’tan zırhlı bir araç yapmasını ister.

Yusuf, kurşun geçirmez araba karşılığında gecekonduda yaşayanlara tapularını geri vermesini şart koşar. Abbas tapuları vermeyi kabul etse de arabayı aldıktan sonra fikrinden vazgeçer. Bu durumu kabullenmeyen Yusuf’un oğlu Ali, arabayı Abbas’tan geri almak için harekete geçer… (İHA)