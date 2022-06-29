Cüneyt Arkın’ın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul'da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi. Babasının cenazesini teslim almaya gelen oyuncu Murat Arkın, ”Bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsurdu Cüneyt Arkın” dedi.

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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının cenazesini hastaneye gelen ailesi teslim aldı.

Arkın'ın cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlenecek. Arkın, törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

“BABAM ÜLKEMİZİ BİRLEŞTİRİCİ BİR UNSURDU”

Babasının cenazesini teslim almaya ailesiyle birlikte gelen oyuncu Murat Arkın, “Yarın törende zaten gerekli her şeyi söyleyeceğiz. Şunu bilmek çok önemli. Şu anda bölünmüş olan veya bölünülmeye çalışılan bu ülkede herkesi bir araya getiren birleştirici bir unsur oldu” dedi.

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