Cynthia Nixon’un ‘Hanım Hanımcık ol – Be A Lady, They Said’ adlı videosu dünya gündeminde

Sex and the City dizisinin başrol oyuncularından Cynthia Nixon'ın, kadınlara diretilen kuralları bir videoda toplayan konuşması, geçen haftaya damgasını vurdu. Video dünya çapında gündem olurken, 10 milyona yakın izlenme kaydedildi...

“Hanım hanımcık ol, dediler. Tecavüze uğrama. Çok fazla içme. Tek başına dolaşma. Geç saatte dışarı çıkma. Yüksek sesle konuşma. Çok fazla konuşma. Göz korkutucu olma. Neden bu kadar acınasısın? Kahpelik yapma. Patronluk taslama. Bu kadar duygusal olma. Ağlama. Bağırma. Küfretme. Acıya göğüs ger. Şikayet etme. Erkeğin giysilerini katla. Yemeğini pişir. Onu mutlu tut. Kadının görevi budur…”

İşte bu sözler Camille Rainville’e ait… 2017 yılında ‘Söyledikleri Kadın Ol’ adlı denemesi, her ne kadar o dönem çok ses getirmese de, Sex and the City dizisinin başrol oyuncularından Cynthia Nixon’ın, seslendirmesiyle dünya gündemine oturdu. Kadınları sürekli kalıplara sokmaya çalışanlara, onların birer köle olduğunu düşünenlere, kadınların vasıfsız biriymiş gibi gösterilmesine tepki olarak yazılan deneme, Twitter, Vimeo, Instagram ve Facebook’ta 5 milyonun üzerinde izlenme alırken, YouTube’ta ise yine 5 milyona yakın görüntülenme aldı.



Girls. Girls. Girls. Magazine’in hazırladığı ‘Be a Lady They Said’ videosunda yer alan konuşma, aslında MeToo hareketinin başladığı dönem kaleme alınmıştı. Yaklaşık üç dakika süren videoda kadın olma ile ilgili güçlü ifadeler yer alıyor.